Gırtlak kanseri sebebiyle yaklaşık bir buçuk sene İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün hayatını kaybetti. 36 yaşında hayata veda eden Nurşani için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının yakınlarının yanı sıra birçok seveni de katıldı. Ancak törende pes dedirten anlar da yaşandı. Nurşani’nin eşinin tabuta sarılıp ağladığı anlarda, bazı duyarsız vatandaşlar tabut başında hatıra fotoğrafı çektirerek görenleri şaşkına çevirdi.
Engin Nurşani’nin cenazesinde fotoğraf çektirme yarışı
26.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani'nin cenaze törenine gelen vatandaşlar tabut başında hatıra fotoğrafı çektirerek pes dedirtti.
Etiketler : Engin Nurşani,
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