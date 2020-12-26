Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gırtlak kanseri sebebiyle yaklaşık bir buçuk sene İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün hayatını kaybetti. 36 yaşında hayata veda eden Nurşani için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının yakınlarının yanı sıra birçok seveni de katıldı. Ancak törende pes dedirten anlar da yaşandı. Nurşani’nin eşinin tabuta sarılıp ağladığı anlarda, bazı duyarsız vatandaşlar tabut başında hatıra fotoğrafı çektirerek görenleri şaşkına çevirdi.