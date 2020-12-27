Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ünlü oyuncu sosyal medya uygulaması Instagram’da SMA hastası Öykü için canlı yayında bağış kampanyası başlattı.

60 BİN TL TOPLADILAR

İki yaşındaki minik Öykü’nün kas kaybı ve zayıflığa sebep olan hastalıktan kurtulması için gerekli olan paranın yüzde 81’i toplanmış kalanı için ise yardım eli bekleniyordu. Büyüküstün ve Akil’in canlı yayını sayesinde paranın kalan 60 bin TL’lik kısmı da kısa sürede toplandı.

7 bin kişinin izlediği ve yardımda bulunduğu yayın sonrası Öykü’nün ailesi tedavi parasının toplanmasıyla büyük sevinç yaşadı.