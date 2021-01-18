Oyuncu Ceren Hindistan’ın iki yıl önce şarkıcı Lerzan Mutlu’ya sosyal medya üzerinden hakaret etmesiyle davalık olmuşlardı. Hakaret sonucu soluğu adliyede alan Mutlu’nun şikayetiyle açılan davada Hindistan 1160 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu’nun, kazandıkları davayla ilgili vekâlet ücretini ödemediği iddiasıyla genç oyuncu hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.