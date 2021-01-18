Oyuncu Ceren Hindistan’ın iki yıl önce şarkıcı Lerzan Mutlu’ya sosyal medya üzerinden hakaret etmesiyle davalık olmuşlardı. Hakaret sonucu soluğu adliyede alan Mutlu’nun şikayetiyle açılan davada Hindistan 1160 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu’nun, kazandıkları davayla ilgili vekâlet ücretini ödemediği iddiasıyla genç oyuncu hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.
Ceren Hindistan hakkında icra takibi başlatıldı
18.01.2021 - 11:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lerzan Mutlu ile arasındaki davanın sonuçlanmasının ardından para cezasına çarptırılan oyuncu Ceren Hindistan, vekâlet ücretini ödemediği gerekçesiyle icra takibi şoku yaşadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Ceren Hindistan,Lerzan Mutlu,
760808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760808.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER