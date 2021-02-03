Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan, başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı başarılı dizi İsveç’in devlet televizyonunda yayınlanacak. Dizinin mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacağı ve orijinal sesiyle Türkçe olarak izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Gerçek hikayelerden esinlenilen dizinin İsveç’te de ilgi görmesi bekleniyor.