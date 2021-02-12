Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi ile birlikte çekilen karelerini Instagram’dan paylaşan ünlü oyuncu "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım" notunu düştü.

İlk kez anne olan 42 yaşındaki Özder duygularını ise “Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" cümleleriyle ifade ederken takipçilerinden ise bu paylaşımlara beğeni yağdı.