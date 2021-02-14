Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılında evlendiği avukat Nazlı Kurbanzade karlı havada el ele yürüdükleri pozları Instagram hesabından paylaşarak “Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek ikinci bebek haberini duyurdu. Ali Sunal da aynı kareyi hesabından yayınlayarak takipçilerine ikinci kez anne baba olacaklarını paylaştı. Çifte sevenlerinden tebrik yorumları yağdı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift ilk çocukları Narin’i ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.