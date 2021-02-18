Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göktaşı, Ketenpere, Martıların Efendisi gibi başarılı yapımlarda rol alan Mehmet Esen, tedavi olduğu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir operasyon geçirdi. Kalbine giden bir damarın tıkalı olması sebebiyle stent takılan 63 yaşındaki oyuncunun ameliyatı bir saat sürdü. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bildiren Esen “Değerli dostlarım ve canım doktorum Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun verdiği olağanüstü çabanın sonucunda iyiyim, sağlıklıyım” ifadelerini kullandı.