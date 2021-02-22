Lüks villaya geçtiğimiz günlerde Akşam’ın haberine göre Dubai'den bir prens talip çıktı. Kimliği gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye'ye gelip villayı gezecek. Bunu fırsat bilen sanatçı, evinin fiyatına 18 milyon liralık 'prens zammı' yaptı. Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4 bin 500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 38 milyon TL olarak görünüyor. Pekkan'ın villası bin 200 metrekare, oda ve salon sayısı 6+2 ve ısınma tipi kombi olarak belirtildi.
Ajda Pekkan'dan lüks villasına 'prens zammı'
22.02.2021 - 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Ajda Pekkan, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı Bahçeköy'deki üç katlı villasına alıcı bulamamış, son çare fiyatını 20 milyon liraya kadar düşürmüştü.
Etiketler : Ajda Pekkan,villa,
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