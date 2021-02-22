Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks villaya geçtiğimiz günlerde Akşam’ın haberine göre Dubai'den bir prens talip çıktı. Kimliği gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye'ye gelip villayı gezecek. Bunu fırsat bilen sanatçı, evinin fiyatına 18 milyon liralık 'prens zammı' yaptı. Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4 bin 500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 38 milyon TL olarak görünüyor. Pekkan'ın villası bin 200 metrekare, oda ve salon sayısı 6+2 ve ısınma tipi kombi olarak belirtildi.