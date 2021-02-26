Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan 72 yaşındaki aktör, 2018’de evinde gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili olarak, “Aleyhimde hiçbir delil yok. Bu yüzden içim çok rahat. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum” dedi. 22 yaşındaki davacının kimliği, kanuni gerekçelerle açıklanmıyor. Depardieu, “Mahkemede suçsuzluğumu ispatlayacağım. Masumum, korkacak bir şeyim yok” diye konuştu. Aktörün tutuksuz yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 10 Mart’ta yapılacak.