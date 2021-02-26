İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan 72 yaşındaki aktör, 2018’de evinde gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili olarak, “Aleyhimde hiçbir delil yok. Bu yüzden içim çok rahat. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum” dedi. 22 yaşındaki davacının kimliği, kanuni gerekçelerle açıklanmıyor. Depardieu, “Mahkemede suçsuzluğumu ispatlayacağım. Masumum, korkacak bir şeyim yok” diye konuştu. Aktörün tutuksuz yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 10 Mart’ta yapılacak.
Tecavüzle suçlanan Gerard Depardieu sessizliğini bozdu: Masumum, içim rahat
26.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç bir aktrise cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Fransız aktör Gérard Depardieu, konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
Etiketler : Gérard Depardieu,taciz,skandal,
770596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/770596.aspx
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