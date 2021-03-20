Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Öztüyen ile evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmış, hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Akşam’ın haberine göre durumu ağırlaşan 43 yaşındaki Ali Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.