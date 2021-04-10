Usta oyuncu Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar’ın bir süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti
10.04.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehtap Ar,
781501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/781501.aspx
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