Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar’ın bir süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.