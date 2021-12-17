Türkiye Gazetesi

TV8'in fenomen haline gelmiş müzik yarışması O Ses Türkiye'de yılbaşı özel bölümünün konuklarının kim olacağı bir süredir merakla araştırılıyordu. Söz konusu bölüm için adı geçen isimler netleşmeye başladı. Liste yer alan ünlülerin iismleri seyirciyi şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı konuk listesi adeta şampiyonlar ligi gibi dedirtti.

ÖZİL VE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği ileri sürüldü.

YILIN EN POPÜLER İSİMLERİ SAHNEDE OLACAK!

Öte yandan programında özel bölümünde Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı da konuşulanlar arasında.

Zeynep Avcı çeyrek finalde O Ses Almanya’ya veda etti O Ses Almanya’da sesiyle büyüleyen ve performansıyla çeyrek finale kadar yükselen Türk kızı Zeynep Avcı’nın Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını söyledi. Jüri üyelerinin ayakta dinlediği Avcı, muhteşem performansına rağmen elendi.

MaterChef Türkiye yarışmacıları O Ses Türkiye’de! Büyük ödülü Tahsin kazandı MasterCehef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye sahnesindeki performanslarıyla döktürdü. Tek tek sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları söyleyen yarışmacılar 50 bin TL’lik para ödülü için kıyasıya yarıştı. Büyük ödülü kazanan ise Tahsin oldu.

O Ses Türkiye final yapıyor iddia edilmişti: Acun Ilıcalı’dan cevap gecikmedi Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye yarışmasının final yapacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddialara ise en yetkili isim olan Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi. Bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Ilıcalı, , "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz" diyerek final iddialarını yalanladı.