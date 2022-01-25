Türkiye Gazetesi

Baba olmak için saatleri sayan sevilen oyuncu Emre Karayel, hamile eşi Gizem Demirci'nin hastane odasındaki fotoğrafını paylaştı. Karayel, paylaşımın altına 'Coming Soon' (yakında geliyor) notunu düştü. Fotoğrafa kısa sürede birçok beğeni ve yorum geldi.

İSMİ CAN OLACAK

Ünlü oyuncu Emre Karayel, baba olacağını sette öğrendiğini belirterek çocuklarına Can ismini koyacaklarını da şu sözlerle açıklamıştı:

"İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı ‘Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım’ deyince panikledim. Sonra ‘Baba oluyorsun!’ dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı."

Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

BİRLİKTE BİR ÖMRE BAŞLADIK

Oyuncu Emre Karayel ile mimar Gizem Demirci, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift aile üyeleri ve dostlarının katılımıyla sade bir nikah töreni yapmıştı. Törende duygularını paylaşan Karayel, 8 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar verdiklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

“Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu. Şimdi birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Koronavirüs sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız.”

Oyuncu Emre Karayel dünyaevine girdi Oyuncu Emre Karayel ve nişanlısı Gizem Demirci önceki gün Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen sade bir törenle evlendi.