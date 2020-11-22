Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çifti bu mutlu günlerinde aile üyeleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Nikâh öncesi konuşan oyuncu Karayel "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız” dedi.

Çiftin nikâhında gülümseten anlar da yaşandı. Nikâh memurunun "Evlenmenize bir mani hal olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine Emre Karayel, "Hadi canım" demesi herkesi güldürdü.