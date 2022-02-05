Türkiye Gazetesi

Ünlü çift geçtiğimiz yıl boşanma davası haberleriyle gündem olmuştu. Mihriban Hurmacı dün yaptığı paylaşımlarda ise eşi tarafından şiddet gördüğünü ve darp edildiğini öne sürdü. Eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında Özer Hurmacı’nın yüzüne vurduğunu belirten Mihriban Hurmacı, olay sonrasında jandarmaya giderek eşi hakkında şikayette bulundu.

“KAFAMI CAMLARA VURDU, KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM”

Özer Hurmacı’dan boşanacağını belirten ve yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı, “Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, Seni gebertirim diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım” ifadelerini kullandı.

“TIRNAKLARINI ELİME GEÇİRDİ”

Kanlar içindeki yüzünün ve ellerinin fotoğraflarına Instagram hesabından yer veren Mihriban Hurmacı ardından bir canlı yayın açarak olayın detaylarını anlattı:

“Yaşadığımı ömrüm boyunca unutmayacağım. İçime bir şüphe düşünce Özer'in telefonunu aldım ve kadınlarla mesajlarını gördüm. Hesap sormak için yanına gittim. Sinirlendi ve darp etmeye başladı. Elinden telefonu almaya çalışırken tırnaklarını elime geçirdi. Kendimi kurtardım ve polise gittim. Sonra hastaneye giderek rapor aldım.”

“ÖZER HURMACI SEN BİR CANAVARSIN”

Mihriban Hurmacı, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın!”, “Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu.”

“HESABIMDA 500 TL İLE ORTADA KALDIM”

Dehşet anlarına çocuklarının da şahit olduğunu belirten Mihriban Hurmacı, konuşmasında kadına şiddete de dikkat çekti:

"Çocuklarım ve benim için çok travmatik bir olay. Şiddete maruz kalan ve sesini çıkaramayan kadınları düşündükçe çok üzülüyor. Herkesin sesini çıkarması gerekiyor. Ünlü bir futbolcunun eşiyim, başka kadınlara üzülürken benim de başıma geldi. Hesabımda 500 TL ile ortada kaldım ama önemli olan sesimi duyurmak. Kadına karşı şiddete hayır demek istiyorum."

Mihriban Hurmacı’nın bu paylaşımının ardından “Kadına Şiddete Hayır” hashtagi ile kendisine birçok kişi destek verdi.