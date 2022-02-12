Türkiye Gazetesi

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Eser Yenenler, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda aldığı kiloların pandemi etkisiyle olduğunu belirten Yenenler, tokluk hormonuna alerjisi olduğunu açıkladı.

"AYRILIĞIMIZ BİLİNÇLİYDİ"

'Üç Adam'ın ayrılığına dair konuşan Yenenler, "Bizim Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la ayrılığımız bilinçliydi. Biz bir şov programı yaptık, bunu da başardık. İşler dijitale dönünce televizyonda yaşlı durmaya başladık. Kendi aramızda konuştuk ‘bunu yapmayabiliriz’ kararı çıktı. Biz birbirimize mecbur olduğumuz için bir arada değildik, eğlendiğimiz için bir aradaydık" dedi.

"JÜRİ OLUNCA ANTİPATİKLEŞTİM"

Acun Ilıcalı ile O Ses Yılbaşı Özel programında tanıştığını ve ertesi gün Ilıcalı'nın kendisini arayarak 'Yetenek Sizsiniz programına jüri olur musun' dediğini belirten Yenenler, "Çok büyük bir teklifti, 28 yaşımdaydım. İnsanlar daha masum bakarken jüri olunca ‘bu bilir kişi oldu’ deyip antipati topladım. Bu sektöre girdiğim için hiç pişman olmadım. 32 yaşıma kadar birçok şeyi yapmıştım. ‘Şimdi ne olacak’ derken eşim Berfu karşıma çıktı. Evliliğim aşkın da ötesinde. Hayatımda değişim isterken Berfu bunu yaptı, denk geldi. Bana çok iyi geldi, çok güzel bir evliliğim ve iki oğlum var" ifadelerini kullandı.

"ZAYIFLAMAK İÇİN HER YOLU DENEDİM"

Yıllardır kiloları ile başı dertte olan ünlü komedyen Eser Yenen'ler, "Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım" dedi.

Çok iştahlı biri olmadığını söyleyen ünlü komedyen, "Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette! Bana 'şu kadar yiyeceksin' dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den kötü haber! Koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Berfu Yenenler, durumu hakkında da bilgiler verdi.