Türkiye Gazetesi

Evliliklerinde 3. yılı bitiren Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde. Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren kriz günlerce konuşulmuştu. İkilinin arasındaki kriz çözüldü. Buse Varol’un Alişan’ı etiketleyerek yaptığı son paylaşım ‘kırgınlık bitti’ şeklinde yorumlandı.

"HİÇ GEREK YOKTU CANIM"

Buse Varol’un son paylaşımı dikkat çekti. Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve bu anlardan bir kareyi ayna selfie’si yapan Varol, çektiği kareyi Instagram hikayesinde de paylaştı. Fotoğrafa 'hiç gerek yoktu canım' yazıp eşi Alişan'ı da etiketleyen Varol'un bu paylaşımına Alişan da hikayesinde yer verdi.

İşte o paylaşım...

Öte yandan Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

10 saat süren değişim: Buse Varol imaj tazeledi Alişan ile boşanacakları iddia edilen ve magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Buse Varol imaj değiştirdi. Saçlarına kaynak taktıran Varol, kuaförde tam 10 saat geçirdi.

Buse Varol sessizliğini bozdu: Kimse beni evdeki doğum gününe çağırmadı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz 1 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Herkesin dikkatini çeken bu durum ile ilgili Buse Varol sessizliğini bozarak “Beni kimse evdeki doğum gününe davet etmedi” dedi.