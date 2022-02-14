Türkiye Gazetesi

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacağı söylentileri, gündeme bomba gibi düşmüştü. Krizin sebebi hakkında birçok iddia ortaya atılsa da ünlü çiftten net bir açıklama gelmedi. Son olarak Söylemezsem Olmaz ekibinden Bircan Bali'nin konuyla ilgili iddiası kafa karışıklığına yol açtı.

"PASTADA SELÇUK'UN RESMİ OLSUN"

Ünlü türkücü Alişan'ın 2 çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacakları iddiaları üzerine ikili her ne kadar önceki gün oğullarının doğum günü partisinde beraber poz verse de sorunların çözülmediği konuşuluyordu. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali ise ikili arasındaki krizin Alişan'ın kızının doğum gününde, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafının yer aldığı pasta yaptırmak istemesinden kaynaklı olduğunu iddia etti.

Kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmeyen çiftin ayrılacakları iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Bali'nin iddiasına göre Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istedi. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" dedi. Bu itirazın da evliliklerinde krize yol açtığı öne sürüldü.

Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse çifti paylaşımlarıyla son noktayı koydu Bir süredir gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çiftinden beklenen paylaşım geldi. Çiftin boşanacaklarına dair iddialar öne sürülmüştü. İkili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile iddialara son noktayı koydu.

Buse Varol'un Alişan'dan boşanma şartı ortaya çıktı Alişan-Buse çiftinin boşanma söylentilerine yeni bir addia daha eklendi. Söz konusu iddiaya göre; Buse Varol Alişan'dan boşanmak için 5 milyon dolarlık evi üzerine yapmasını istiyor.

Buse Varol’dan Alişan’a şarkılı gönderme: O deli aşk mazide kaldı artık Buse Varol ile Alişan çiftinin uzun süredir boşanacakları konuşuluyordu. Alişan ayrılık iddialarını yalanlasa da Buse Varol’dan eşine şarkılı bir gönderme geldi.