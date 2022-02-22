Türkiye Gazetesi

Evliliklerinde 3. yılı bitiren Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde. Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren kriz günlerce konuşuldu. Alişan ile evliliklerinde yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Buse Varol, yeni imajıyla dikkat çekti. Varol’un kuaför mesaisi tam 10 saat sürdü.

İşte Buse Varol'un yeni imajı...

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Buse Varol’un saçlarına kaynak taktırarak uzattığı ve saçlarının rengini koyulaştırdığı görüldü. Ünlü ismin son hali takipçilerini ikiye böldü. Kimi bu değişimi beğenmezken kimi ise uzun saçı Buse Varol’a yakıştırdı. Öte yandan takipçilerin bir kısmı bu değişikliğin rol için yapıldığını düşündü.

Alişan-Buse Varol krizine ilişkin yeni iddia: Boşanma bilinmezinde pasta detayı Bir süredir boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Alişan-Buse çiftinin arasındaki krizin, doğum günü pastası sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Buse Varol’dan Alişan’a şarkılı gönderme: O deli aşk mazide kaldı artık Buse Varol ile Alişan çiftinin uzun süredir boşanacakları konuşuluyordu. Alişan ayrılık iddialarını yalanlasa da Buse Varol’dan eşine şarkılı bir gönderme geldi.