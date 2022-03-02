Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ekranların unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi, YouTube’daki kendi kanalında HD olarak yeniden yayınlanmaya başladı. Dizi 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal sosyal medyayı salladı.

KORONAVİRÜS SOHBETİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kurtlar Vadisi'nin 15. bölümünde geçen bir diyalog yıllar sonra dikkat çekerek herkesi şaşırttı. Dizinin 15. bölümünde Deve Tuncay ve Erdal Kömürcü karakterleri arasında geçen koronavirüs sohbeti izleyenleri şaşkına çevirdi. Kurtlar Vadisi’nde Deve Tuncay karakterini üstlenen Osman Wöber’in “Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa 'SARS mikrobu Türkiye'de görüldü' diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nin 15. bölümündeki koronavirüs sahnesi sosyal medyada gündem oldu

“MİKROP MU GETİRECEKSİN ÇİN’DEN”

Kurtlar Vadisi dizisinde Erdal Kömürcü’nün ''Abi Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?'' sorusu üzerine sinirlenen Deve Tuncay'ın ''Oğlum, salak mısın? Mikrobu mu getireceksin Çin'den?'' diyerek öfkelendiği sahne dikkat çekti.

“19 SENE ÖNCEDEN BUGÜNLERİ GÖRMÜŞLER”

2003 yılında ilk bölümü yayınlanan dizide salgına dair repliklerin yer alması ‘ilginç tesadüf’ olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Koronayı Türkiye'ye Erdal getirmiş'' ve “Tuncay Kantarcı tam öngörü sahibi sağlık idarecisi. 19 sene önceden bugünleri görmüş adam” , “Böyle bir sahne olamaz. Şu an şaşkınlık içerisindeyim” gibi yorumlar yaptı.

Kurtlar Vadisi 19 yıl sonra yeniden yayınlanınca sosyal medyayı salladı Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, YouTube’daki kendi kanalında HD olarak yeniden yayınlandı. Dizi 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal sosyal medyayı sallayarak en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı. Öte yandan Kurtlar Vadisi'nin tekrar başlayacağına dair bir iddia da ortaya atıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı son haliyle şaşırttı Kurtlar Vadisi’nde Güllü Erhan’ı canlandıran 43 yaşındaki Erhan Ufak son haliyle sosyal medyada gündem oldu.