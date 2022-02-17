Türkiye Gazetesi

İlk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Kurtlar Vadisi, hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Dizi, tam 19 yıl sonra HD olarak yeniden yayınlanarak trend listelerini alt üst etti.

“EFSANELER ÖLMEZ, ŞEKİL DEĞİŞTİRİR”

Popüler videolar listesinde yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 2 gün içinde 250 bin izlenmeyi geçti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan dizi 4 bine yakın yorum aldı. Yorumlar arasındaki “Efsaneler ölmez, şekil değiştirir”, “Türk dizi tarihinin en iyisi” , “100 yıl geçse de eskimeyecek” ifadeler dikkat çekti.

YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları tekrar gündeme geldi. Ancak dizi ekibi tarafından doğrulanmayan bu iddia henüz gerçeklik yansıtmıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı son haliyle şaşırttı Kurtlar Vadisi’nde Güllü Erhan’ı canlandıran 43 yaşındaki Erhan Ufak son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

'Kurtlar Vadisi' efsanesi için geri sayım başladı Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan fenomen dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek.