Türkiye Gazetesi

Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha eklendi. FOX TV’de yayınlanan dizinin final yapacağı öğrenildi. 2021 – 2022 sezonuna talihsiz bir giriş yapan Fox TV’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı 11 diziden 7 tanesi kısa bir süre içinde ekranlara veda etti.

Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve son olarak da Kanunsuz Topraklar dizileri reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yaptı. Bu dizilerin final yapmasının ardından bir dizi için daha sürpriz bir şekilde final kararı çıktı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DE FİNAL YAPIYOR

Bu dizilerin ekranlara veda etmesinin ardından bir final kararı da Evlilik Hakkında Her Şey dizisi için çıktı.

Haluk Bilginer’li Baba dizisinin de her Salı akşamı ekrana gelecek olması, reytinglerde ilk beşte yer alamayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin de Mart ayında final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı.

The Split dizisinden uyarlanan dizide erken final nedeniyle zaman atlaması da yaşanacak. Bundan dolayı dizide birçok ayrılık olacak.

YİĞİT KİRAZCI VEDA EDECEK

Projenin başarılı performansıyla beğeni toplayan başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı’nın hikâyedeki rolünün de bittiği öğrenildi. Kirazcı önümüzdeki bölümlerde sevilen diziden ayrılacak.Fox TV’nin Evlilik Hakkında Her Şey için final kararı aldığı iddiasının kulislerde konuşulmasının ardından yeni bir dizi için de çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Fox TV, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi için final kararı almasının ardından Son Nefesime Kadar dizisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni dizisiyle reyting listelerindeki iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Fox TV’nin halen devam eden dizileriyse şöyle: Mahkum, Yasak Elma, Aşk Mantık İntikam ve Evlilik Hakkında Her Şey.

Bir dizi daha reyting kurbanı: ‘Kırmızı Oda’ final yapıyor TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı ‘Kırmızı Oda’ dizisi final yapıyor. Dizinin 61. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Tarih belli oldu: Kanunsuz Topraklar dizisi final yapıyor Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Kanunsuz Topraklar dizisi, bu hafta yayınlanacak 16. bölümü ile ekranlara veda ediyor.

İzleyenleri üzen haber: Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’in sezon sonu final yapacağı iddia edildi.

İzleyicileri üzen haber: “Kanunsuz Topraklar” dizisi final yapıyor Ekranlardaki yaprak dökümü sürüyor. Final haberi bu defa da FOX TV’nin iddialı dizisinden geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kanunsuz Topraklar için final kararı alındı.

El kızı dizisi final yapıyor FOX ekranlarında yayınlanan El Kızı dizisi final yapma kararı aldı.

Bir dizi daha reyting kurbanı: Annemizi Saklarken erken final yapıyor Yayın hayatına oldukça iddialı başlayan Annemizi Saklarken dizisi beklentileri karşılayamadı. İlk haftalarda elde ettiği yüksek reyting oranlarını son haftalarda kaybeden dizi, bu hafta yayınlanacak olan sekizinci bölümü ile final yaparak izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.