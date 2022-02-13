Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda önceki hafta Cuma günü akşam saatlerinde dizi oyuncusu Bahadır Ünlü’nün eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü isim bıçağın sapıyla müşteriye defalarca vurup korkul dolu anlar yaşatmıştı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmazken işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahadır Ünlü gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

MÜŞTERİYE BIÇAKLA SALDIRDI

Öte yandan, Ünlü’nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor. Eşinin yakasına yapışması üzerine Ünlü, şahsa saldırıyor. Çıkan arbedede kadın yere düşünce Ünlü, tekme ve yumruklarla şahsı yerde darp ediyor.

Beyoğlu’nda yangın: Çevredeki binalara da sıçradı Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya da sıçrayan eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.