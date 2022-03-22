Türkiye Gazetesi

Daha önce meme kanseri dolayısıyla defalarca ameliyat olan Fulden Uras’ın hastalığı tekrarlamıştı. Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 53 yaşındaki şarkıcı sevenlerinden dua istemiş, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok” demişti.

AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ

Ünlü sanatçı geçirdiği operasyon sonrası Instagram’dan bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti:

“Dostlar arayan soran herkese teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti. Birkaç gün dinleneceğim. Allah’a emanet olun.”

“BU SEFER POZİTİF, ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN”

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uras, koronavirüse yakalandığını “Bu sefer pozitif, Allah yardımcımız olsun” cümleleriyle duyurdu. Uras, aile fertlerinden 4 kişinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri de uyarmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah'tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız” dedi.

Fulden Uras, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

FULDEN URAS KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1986’da Ah Bu Kadınlar filmindeki başrolüyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı. 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Ünlü sanatçı bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Uras, Belliydi Zaten (1995), Bensiz Olsun (2000), Cici (2004), Nelere Dayandı Bu Yürek (2006), On (2009) isimli albümleri de mevcut.

Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Fulden Uras hastaneye kaldırıldı Ünlü şarkıcı Fulden Uras daha önce meme kanserine yakalanmış, birçok kez ameliyat olmuştu. Hastalığı nükseden Uras, apar topar hastane kaldırıldı. Ameliyat olan şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

Fulden Uras'tan kötü haber 10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a, rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Şarkıcı, "Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınacak. Benim için dua edin" dedi.