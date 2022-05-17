Türkiye Gazetesi

Kanal 7’nin ekranlara damga vuran başarılı dizisi Emanet hakkında geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gerçek ortaya çıkmıştı. Reytingleri alt üst eden dizide Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun diziyi bıraktığı öğrenilmişti. Bu haberi öğrenen izleyiciler internette “Sıla Türkoğlu diziden neden ayrıldı?”, “Seher, Emanet dizisini bıraktı mı?”, “Emanet dizisinin sezon finali Sıla Türkoğlu olmadan mı çekildi?” gibi soruları araştırmaya başladı. Öte yandan konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Diziden apar topar ayrılan Sıla Türkoğlu için yapım şirketi sert bir açıklama yaparak sitem etti. İşte detaylar…

EMANET’İN SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ

İddiaya göre diziden ayrılma kararını bildiren Sıla Türkoğlu, sözleşmesinin sonlandırılmasını istedi. Ancak senaryodaki rolü hala devam ettiği için şirket, Türkoğlu’nun bu isteğini reddetti. Bunun üzerine başarılı oyuncu kendi kararıyla sezon finali çekimlerine katılmadı. Yapımcı, Emanet dizisinin Mart ayı sonunda çekimleri yapılan sezon finalini Sıla Türkoğlu olmadan dublörle tamamladı. Öte yandan ünlü oyuncunun yeni sezon için çekimlere katılmadığı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, ani bir kararla diziden ayrıldı ve soluğu İzmir’de yaşanan ailesinin yanında aldı.

YAPIM ŞİRKETİ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Tüm bu yaşananlar sonrasında Sıla Türkoğlu’nun Emanet dizisinden neden ayrıldığı, diziyi neden bıraktığı merakla beklenirken ünlü oyuncu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan dizinin yapımcılığını üstlenen Karamel yapım, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak ünlü oyuncunun diziyi bırakması ile ilgili yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz.”

Emanet'in yapım şirketi Karamel Yapım'ın konuyla ilgili açıklaması...

EMANET SEHER KİMDİR?

Kanal 7’deki Emanet dizisinde Seher karakterine Sıla Türkoğlu hayat veriyordu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999’da İzmir'de doğdu. İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa 19 yaşındayken başladı.

Sıla Türkoğlu, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu. Güzel isim, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış, henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almış. Yapımcı Nazmiye Yılmaz'a başrol oynayabileceğini kanıtlayan Türkoğlu, daha önce rol aldığı Yemin dizisinde de oyunculuğunu kanıtlayarak milyonlarca hayran kitlesine ulaştı.

Sıla Türkoğlu'nun hedefleri arasında ses getiren başka bir dizide başrol oynamak ve üniversite okumak var.

Sıla Türkoğlu ‘Emanet’ dizisinden aniden ayrıldı, sezon finali başrolsüz çekildi Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan’ın üstlendiği Kanal 7’nin sevilen dizisi ‘Emanet’ ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finaline katılmadan diziyi bıraktı. Sosyal medya hesabından İzmir’den fotoğraf paylaşan Türkoğlu’nun diziden aniden ayrıldığı ve ailesinin yanına gittiği öğrenildi.