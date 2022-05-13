Türkiye Gazetesi

Kanal 7’nin ekranlara damga vuran başarılı dizisi Emanet hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Reytingleri çok iyi olan dizide Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun diziyi bıraktığı öğrenildi. Bu haberi öğrenen izleyiciler internette “Sıla Türkoğlu diziden neden ayrıldı?”, “Seher, Emanet dizisini bıraktı mı?”, “Emanet dizisinin sezon finali Sıla Türkoğlu olmadan mı çekildi?” gibi soruları araştırmaya başladı.

SILA TÜRKOĞLU EMANET DİZİSİNİ NEDEN BIRAKTI?

Emanet dizisinde seyirciyi şoke eden ve beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Seher karakterini üstlenen Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı. İddiaya göre Türkoğlu, 3. sezonda yer almak istemediğini yapım şirketine bildirdi. Ancak ünlü oyuncunun sözleşmesi ve Emanet dizisindeki hikayesi devam ettiği için Sıla Türkoğlu’nun bu talebi kabul edilmedi.

EMANET’İN SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ

Diziden ayrılma kararını bildiren Sıla Türkoğlu, sözleşmesinin sonlandırılmasını istedi. Ancak senaryodaki rolü hala devam ettiği için şirket, Türkoğlu’nun bu isteğini reddetti. Bunun üzerine başarılı oyuncu kendi kararıyla sezon finali çekimlerine katılmadı. Yapımcı, Emanet dizisinin Mart ayı sonunda çekimleri yapılan sezon finalini Sıla Türkoğlu olmadan dublörle tamamladı. Öte yandan ünlü oyuncunun yeni sezon için çekimlere katılmadığı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, ani bir kararla diziden ayrıldı ve soluğu İzmir’de yaşanan ailesinin yanında aldı.

SILA TÜRKOĞLU HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sıla Türkoğlu’nun Emanet dizisinden neden ayrıldığı, diziyi neden bıraktığı merakla beklenirken ünlü oyuncu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

EMANET SEHER KİMDİR?

Kanal 7’deki Emanet dizisinde Seher karakterine Sıla Türkoğlu hayat veriyordu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999’da İzmir'de doğdu. İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa 19 yaşındayken başladı.

Sıla Türkoğlu, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu. Güzel isim, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış, henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almış. Yapımcı Nazmiye Yılmaz'a başrol oynayabileceğini kanıtlayan Türkoğlu, daha önce rol aldığı Yemin dizisinde de oyunculuğunu kanıtlayarak milyonlarca hayran kitlesine ulaştı.

Sıla Türkoğlu'nun hedefleri arasında ses getiren başka bir dizide başrol oynamak ve üniversite okumak var.

Çok sevilen iki dizi için Ramazan kararı: Saatleri değişti Ramazan ayı ile birlikte televizyon kanalları da yayın akışında bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan iki yerli dizi ‘Yemin’ ve ‘Emanet’ için yeni bir kararlar alındı.