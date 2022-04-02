Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının başlamasıyla beraber bazı dizilerin ekranlara ara verip vermeyeceğini izleyiciler merak etmeye başladı. Bazı kanallar, ekranlara gelen projeler için Ramazan temizliği yapmaya başladı bile. Ramazan ayında reytinglerde düşüş yaşanabileceği için şu sıralar kanallar için karar zamanı.

Gökberk Demirci, Setenay Süer, Can Verel, Yaghmur Shahbazova gibi oyuncuların rol aldığı Yemin isimli dizi ekranların sevilenleri arasında. Son 2 sezondur hafta sonları yayınlanan dizi severek izleniyor. 4 sezondur büyük bir ilgiyle izlenen dizi için yeni bir karar alındı. Kanalın yaptığı duyuruda, Ramazan ayı boyunca Yemin dizisinin her hafta sonu ekranlara gelmeye devam edeceği bilgisi verildi. Ancak dizi Ramazan programı dolayısıyla 19.00 yerine 20.00’da ekranlara gelecek.

Yemin dizi

Kanal tarafından Ramazan ayı için benzer bir karar Emanet dizisi için de alındı. Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu ikilisinin başrolünde yer aldığı Emanet, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile hız kesmeden devam ediyor. Emanet dizisi normalde hafta içi her gün saat 19:00 'da başlıyordu. Fakat Kanal 7'de hafta içi her gün 18:50'de İftar Saati programı yayınlanacak. Bundan dolayı dizi de geç başlayacak. Emanet saat 20.00’da hafta sonları ekranda olmayı sürdürecek. İki dizinin hayranları da alınan bu yeni karar ile birlikte Ramazan ayı boyuncu dizilerinden ayrı kalmamış olacak.

Emanet dizi

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