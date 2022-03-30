Türkiye Gazetesi

TRT 1’de ekranlara gelen ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin son bölümünde bir ayrılık yaşandı. Her hafta ciddi reytingler alan dizide Mete Başkan rolünü üstlenen Mesut Akusta diziden ayrıldı. Dizinin 40. bölümünde Mete Başkan karakteri son yayımlanan bölümde kesin olarak öldü. Vurulan Mete Başkan hastanede tedaviye alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mete Başkan’ın hastanede kalbi durdu. Hatta senaryo gereği cenazesi kaldırıldı. Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta ise böylelikle diziden ayrılmış oldu.

“OYUNCU ARKADAŞLARIMA VE İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

40. bölümde diziye veda eden başarılı oyuncu Mesut Akusta, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi. Akusta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere.”

Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta'dan veda paylaşımı...

TEŞKİLAT DİZİSİNDE 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım’ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara’ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı’ya ulaşılamamaktadır. Hakkı’yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan’ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

Dizinin başrollerinde Metin Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Teşkilat 40. bölümüyle damga vurdu: Mete Başkan öldü mü? Teşkilat Mete Başkan diziden ayrıldı mı? Pazar akşamlarına damga vuran dizi Teşkilat, dün akşam 40. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta Mete Başkan’ın vurulmasıyla izleyiciler şoku yaşadı. Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta, Yıldırım tarafından vuruldu. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü yoksa dizide şehit mi oldu? Teşkilat son bölümde neler oldu? İşte detaylar…