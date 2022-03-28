Türkiye Gazetesi

Teşkilat dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne “Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için” sözleri damga vurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi her hafta ciddi reytingler alıyor. Teşkilat dizisinin son bölümündeki görüntülerin ardından Mete Başkan'ın dizideki akıbeti merak ediliyor. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ, ŞEHİT Mİ OLDU?

Teşkilat’ın 39. bölümde Yıldırım'ın tuzağına düşen Mete Başkan vurularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevilen karakterin ölüp ölmeyeceği merakla bekleniyordu. Başarılı oyuncu Mesut Akusta’nın hayat verdiği Mete Başkan karakteri son yayımlanan bölümde kesin olarak öldü. Vurulan Mete Başkan hastanede tedaviye alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mete Başkan’ın hastanede kalbi durdu. Hatta senaryo gereği cenazesi kaldırıldı. Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta ise böylelikle diziden ayrılmış oldu.

Dizinin başrollerinde Metin Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım’ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara’ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı’ya ulaşılamamaktadır. Hakkı’yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan’ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

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Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır. Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

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