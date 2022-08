Türkiye Gazetesi

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunun anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tanıtımı görücüye çıktı. Eylül ayında ekranlara gelecek dizinin fragmanındaki Kabe sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

KABE’DE DUA SAHNESİ SES GETİRDİ

Alparslan Büyük Selçuklu’nun fragmanında Kabe'de olan Sultan Alparslan halkı için dua etti. Sultan Alparslan'ın duasında "Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et" sözleri ses getirdi. Ayrıca Sultan Alparslan’ın “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek” diyerek Kabe’nin etrafında dönmesi izleyenleri duygulandırdı.

YENİ BÖLÜMLERİ EYLÜL’DE

Başrollerinde Barış Arduç’un yer aldığı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu, TRT1 ekranlarındaki macerasına eylül ayında yeni bölümleriyle devam edecek.

Sinem Ünsal’dan Gizli Saklı dizisine duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin Fox TV’de yaz dizisi olarak başlayan Gizli Saklı, final bölümü ile ekranlara geldi. Çarşamba akşamları seyirci ile buluşan dizi, reytinglere yenik düşünce 3 Ağustos tarihinde 8. bölümü ile sevenlerine veda etti. Gizli Saklı’da Naz karakterine hayat veren Sinem Ünsal, son bölümün ardından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Ünsal, paylaşımında “Gizli Saklı. Kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin, iyi ki değdin hayatıma” ifadelerini kullandı.

Teşkilat dizisine çok konuşulacak transfer… Yeni isim herkesi şaşırtacak! Çağlar Ertuğrul yerine Survivor yarışmacısı geliyor TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşanmış, dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yerine bu sezon Survivor’da fırtınalar estiren başarılı yarışmacının geleceği iddia edildi.