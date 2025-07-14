Yine paylaştı, yine olay oldu! Çağla Şıkel’in yeni kahvaltı tabağı çok konuşuluyor...

Çağla Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı yine gündem oldu. Daha önceki kahvaltı paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü isim, bu kez de sosyal medyada adından söz ettirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şikel, bu kez de yeni kahvaltı tabağıyla gündeme geldi. 46 yaşındaki Şıkel’in sağlıklı beslenme tarzı, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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Geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafıyla çok konuşulan Şikel, bu kez meyve ağırlıklı yeni tabağını paylaştı. Renkli ve doğal ürünlerden oluşan tabak, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü isim daha önce, akşam yemeğinde yalnızca turp yediği anları paylaşmış ve bu tercihiyle de dikkat çekmişti.

Şıkel’in sağlıklı hayat tarzı, kimi kullanıcılar tarafından övgüyle karşılanırken, kimi yorumlarda ise beslenme alışkanlıkları tartışma konusu oldu.