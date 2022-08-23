Türkiye Gazetesi

Önceki hafta akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan Civan Canova geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da bir tören düzenlendi. Törene, Canova'nın ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Salonda bulunanlara Civan Canova’nın hayatını anlatan kısa bir video izletildi. O dakikalarda duygu dolu anlar yaşandı. Daha sonra, ünlü oyuncu için yakınları ve dostları kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Canova’nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

“BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ”

Canova’yı anlatırken gözyaşlarına boğulan oyuncu Ayten Uncuoğlu, “Sözün bittiği yerdeyim. Dünyalar güzeli, dünyalar akıllısı, duyarlısı bir insanı, arkadaşımızı, meslektaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi, oğlumuzu kaybettik. Hem benim hem de bizim için çok kıymetliydi” dedi.

“HABERİ ALINCA HEPİMİZ ŞOKE OLDUK”

Törene katılan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hakan Vanlı ise, “Onu kaybetme düşüncesi aklımdan hiç geçmedi. Ama sonra bu ani haberi alınca hakikaten hepimiz şoke olduk. Çok değerli bir insandı. Neden iyi insanlar bu kadar erken vefat ediyor, neden kaybediyoruz? Çok ama çok iyi yürekli, iyi niyetli, insan seven, hayvan seven, doğa seven çok nitelikli bir insandı” diye konuştu.

“YANINIZDAKİLERİN KIYMETİNİ BİLİN”

Böyle değerli insanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen oyuncu Hatice Aslan, “Çok üzgünüz, çok kıymetli, çok iyi bir insandı. Ona sarılmak isterdim ama işte bir anda gidiyor. Onun için böyle insanların kıymetini bileceğiz. Yanınızdakilerin kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova’nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti (Civan Canova öldü mü?) Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından duyurdu.

Usta oyuncu Civan Canova’dan üzen haber: Kolundaki ağrı nedeniyle gitti, hastalığı bambaşka çıktı Usta oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 15 gündür hastanede olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum” diyen Canova, akciğerinde kitle tespit edildiğini belirtti.