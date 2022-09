Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman’da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit’le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin en sevilen isimlerindendi. Ünlü çiftin Karan isimli bir oğlu olması dizideki planları alt üst etti. Barış Arduç ile birlikte dizinin başrolünü paylaşan Evcen diziden ayrıldı. Dizinin takipçileri ünlü oyuncunun yerini kimin dolduracağını merak ediyordu. 21 yaşındaki genç oyuncu Kayra Zabcı ile anlaşma sağlandı. Zabcı kısa sürede izleyenlerden tam not aldı. Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı’yı eski rollerinde görenler ise genç yıldızı tanıyamıyor.

21 yaşındaki genç oyuncunun hayatı merak edilmeye başlandı. Malatyalı olan genç oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe ve dizi oyunculuğuna başladı. Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

ONLARCA DİZİDE YER ALDI

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi alan Kayra Aleyna Zabcı’nın rol aldığı yapımlar arasında birbirinden ünlü diziler yer alıyor.

Zabcı, Harem, Muhteşem Yüzyıl, Aşktan Kaçınılmaz, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir ve Canım Annem dizilerinin oyuncu kadrosuna katılmıştı.

MUHTEŞEM YÜZYIL’A DAMGA VURMUŞTU

Başrollerinde Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nebahet Çehre, Selma Ergenç, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi, Türk dizi tarihinde büyük bir yer edinmişti.

Dizide Mihrimah Sultan’ın kızını ise Kayra Zamcı oynuyordu.

Genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile olan benzerliği dikkat çekmişti.

Zabcı, daha sonra Canım Annem dizisinde “Oya” karakteriyle izleyicilerin karşısına geçmişti.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Fahriye Evcen’in hayranları oyuncunun ayrılığına üzülürken, birçok dizi hayranı ise yeni karakteri beğendiğini belirtti.

İzleyicilere göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ikinci sezonunda Kayra Zabcı’nın öne çıkabilecek bir potansiyeli bulunuyor.