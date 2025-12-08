1996 yılında gerçekleşen ‘Susurluk kazası’nda vefat eden Abdullah Çatlı’nın hayatının kritik bir dönemini merkezine alan “ÇATLI” filminden yeni fragman yayınlandı. Çatlı'nın kızlarının danışmanlığını yaptığı film, 20 Mart 2026'da vizyona girecek.

Türkiye’nin siyasi ve toplumsal belleğinde derin izler bırakan Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan “ÇATLI” filminde sona geliniyor.

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği filmde, kreatif yönetmen ve proje sorumlusu olarak televizyon dünyasından tanıdığımız usta isim Onur Tan yer alıyor. Deniz Enyüksek’in yönettiği filmin proje danışmanı ise Ömer Faruk Sorak.

ÇATLI'YI VEDAT İNCEEFE OYNUYOR

20 Mart 2026’da vizyona girecek filmde, Vedat İnceefe ilk sinema deneyiminde Abdullah Çatlı olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü gibi değerli isimlerin bulunduğu kadroda Yunus Emre Yıldırımer de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! Fragman geldi, işte vizyon tarihi

80 DARBESİNİN SONRASINA ODAKLANACAK

Türkiye’nin siyasi ve toplumsal belleğinde derin izler bırakan Abdullah Çatlı’nın yaşamını konu alan “ÇATLI” filminden yeni fragman yayınlandı. Çatlı’nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa’daki yıllarını odağına alan filmin senaryosunda Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası var.

20 MART'TA VİZYONA GİRECEK

Fragman, Abdullah Çatlı’nın dava arkadaşlarıyla, dönemin atmosferini yansıtan gerilim yüklü ‘yemin’ sahnesiyle açılıyor ve filmin tonuna dair ipuçları veriyor. 20 Mart 2026 tarihinde vizyona girecek yapım, Çatlı’nın hayatındaki bu dönemin siyasi arka planını, ilişkilerini ve kırılma anlarını sinemasal bir kurgu içinde ele alıyor.

ÇATLI'NIN KIZLARI DANIŞMANLIK YAPIYOR

Gerçeklere yaslanan ancak belgesel iddiası taşımayan, Macaristan’ın ardından çekimleri İstanbul’da devam eden filmde, kurgu ile gerçeklik dengesi dikkatle işleniyor. Anlatılan olaylar gerçeğe dayanırken karakterler, gerçek kişilerden ilham alınarak oluşturuldu ve bazı isimler değiştirilerek kullanıldı. Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağlıyor.

