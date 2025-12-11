GQ Men of The Year 2025 Ödül Töreni, dün akşam sahiplerini buldu. Gecede Aras Aydın, Yılın Uluslararası Başarı Ödülü’nü aldı. Sahnede yaptığı içten ve duygusal konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Aydın, hem kendi ağladı hem de izleyenleri ağlattı.

GQ Men of the Year 2025 ödül töreni, 10 Aralık akşamı Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı’nın sunuculuğunu üstlendiği gece iş, sanat, moda ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Kırmızı halıda yoğun ilgi gören etkinlik, yılın en prestijli davetlerinden biri olarak değerlendirildi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Yılın Uluslararası Başarı Ödülü’nün oyuncu Aras Aydın’a takdim edilmesi oldu. GQ Türkiye, Nicole Kidman’ın da kadrosunda bulunduğu Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla uluslararası arenada adını geniş kitlelere duyuran Aydın’ı, 2025 yılı boyunca elde ettiği başarılar nedeniyle ödüllendirdi. Aydın’ın hem dizi performansı hem de Venedik Film Festivali’nde aldığı uluslararası ödül, gecede sık sık vurgulanan detaylar arasında yer aldı.

KIRMIZI HALIDAKİ UYUMLARI GÖZ DOLDURDU

Aras Aydın, geceye eşi Melis Birkan ile birlikte katıldı. Çiftin kırmızı halıdaki uyumu ve samimi halleri basın mensuplarının ilgisini çekerken, ünlü oyuncunun ödül törenindeki duygusal konuşması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Aras Aydın ,GQ gecesine damga vurdu! Konuşmasıyla hem ağladı hem ağlattı

BABASINI ANARAK KONUŞMASINA BAŞLADI

Sahneye çıktığında yoğun alkışlarla karşılanan Aydın, konuşmasına Eylül ayında kaybettiği babasını anarak başladı. Babasının bu özel geceyi görememiş olmasının kendisi için büyük bir hüzün kaynağı olduğunu dile getiren oyuncu, duygularını ifade ederken zaman zaman sesi titredi ve duygusal anlar yaşadı.

Aras Aydın ,GQ gecesine damga vurdu! Konuşmasıyla hem ağladı hem ağlattı

ÖDÜLÜNÜ ANNESİNE ADADI

Aydın, konuşmasının devamında sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesine de teşekkür ederek ödülünü ona ithaf ettiğini “Yanına uğradığımda hala beni arkamdan uğurlayan, dua eden, su döken biricik annem için alıyorum” sözleriyle belirtti.

Oyuncu, annesinin hayatına kattığı güç ve ilhamdan söz ederek salondan büyük alkış aldı.

EŞİNİ DE UNUTMADI: İYİ Kİ KARANLIĞIMI AYDINLATIYORSUN

Konuşmasının son bölümünde eşi Melis Birkan’a dönen Aydın, “Annemden sonra hayatımdaki diğer kadını asla unutmamız gerekiyor. Melis bugün beni en önden izliyor, sevgilim, güzel karım, iyi ki bu kadar ışıklısın. İyi ki yolumu, günümü hayatımı, bu karanlığımı aydınlatmaya yetiyorsun. Seni çok seviyorum” sözleriyle salonda duygu dolu anlar yaşattı. Bu sözler üzerine Melis Birkan’ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Aras Aydın ,GQ gecesine damga vurdu! Konuşmasıyla hem ağladı hem ağlattı

Haberle İlgili Daha Fazlası