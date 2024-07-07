Arda Güler'in ablası paylaşım yaptı, takipçi sayısı uçtu

A Milli Takımın yıldız futbolcusu Arda Güler'in ablasından maç sonunda dikkat çeken bir paylaşım geldi. Genç oyuncunun her maçını yakından takip eden Nurgül Güler’in paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Güler’in Instagram hesabındaki fotoğraflarına yorum yağdı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Arda Güler’in ablası Nurgül Güler, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Takipçi sayısı her geçen gün artan Güler, Hollanda ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Milli takımımızı tebrik eden Nurgül Güler, Arda Güler'in yanında yer aldı. Kısa süre içinde 100 binden fazla takipçi sayısına ulaşan Nurgül Güler’in fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

Güler, kardeşine olan desteğini ve milli takıma olan sevgisini paylaşmaya devam ederken, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Sosyal medyada Güler’in fotoğraflarına, “Maşallah çok güzelmiş”, “Kardeşiyle çok benziyorlar” gibi yorumlar yapıldı.