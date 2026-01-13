Arzum Onan ile Orkan Özkan cephesinde yaşanan son gelişmeler, çiftin evlilik yolunda ilerlediği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Kıtalararası ilişkilerini sürdüren ikilinin aile büyüklerinin de katıldığı Abant tatili dikkat çekti. Ünlü çiftin yakın çevresinin ‘nikah yakın’ yorumları yaptığı öne sürüldü.

Bir erkek çocukları olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 27 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı. Şimdi ise Onan’ın yeniden evleneceği iddia edildi.

Los Angeles’ta yaşayan Orkan Özkan’ın yaklaşık 20 gün önce İstanbul’a geldiği, yeni yılı Arzum Onan ile birlikte karşıladığı öğrenildi. Mart ayında ikinci yılını dolduracak olan ilişkide, son dönemde yaşanan gelişmeler ‘mutlu son yakın’ yorumlarına neden oldu.

‘YAKINDA NİKAH VAR’

Günaydın yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre; yılbaşını Abant’taki bir otelde geçiren çiftin yanında aile büyüklerinin de bulunması, sosyal medyada ‘yakında nikah var’ şeklinde değerlendirmelere yol açtı. Özel günlerde ailelerin de sürece dahil olması, evlilik iddialarını güçlendirdi.

Arzum Onan’ın yakınlarından evlilik sinyali! Herkes ‘nikah yakın’ diyor

ÇOCUKLARI DA SICAK BAKIYOR

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Arzum Onan’ın Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden olan oğlu Can ile Orkan Özkan’ın ilk evliliğinden olan iki kızının da çiftin ilişkisine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan Arzum Onan ve iş adamı Orkan Özkan, yakın arkadaşları Sabi Totah’ın doğum günü kutlaması için Londra’ya gitti. Çiftin, doğum günü kutlamasını kısa bir Londra tatiliyle birleştirdiği öğrenildi.

