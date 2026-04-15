Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki önemli gelişmeyle gündeme geldi. Ünder, bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül aile arasında düzenlenen sade ama anlamlı bir törenle nişanlandı.

Yalnızca en yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı bu özel organizasyonda, Ünder ve Yenigül nişan yüzüklerini takarak ilişkilerini resmiyete taşıdı. Tören, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Bilge Yenigül ile mutluluğa ‘evet!’ Cengiz Ünder nişanlandı

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Çiftin nişan töreni, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı. Törenden paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi görürken, çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi “Mutluluklar” tarzında mesajlarla ikiliye iyi dileklerini iletti.

FUTBOL DÜNYASINDAKİ YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Cengiz Ünder’i bu mutlu gününde futbol dünyasından yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi tanınmış isimlerin de çifte destek verdiği ve mutluluklarına ortak olduğu görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası