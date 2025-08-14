Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu

Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir dönemin &#039;Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu
Hayat Bilgisi, YouTube, TikTok, Sokak Röportajı, Dijital Platform, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönemin unutulmaz dizisi ‘Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı “Mennan” karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor. “Çiçek Taksi”, “Derman” ve “Yahşi Cazibe” gibi yapımlarda da rol alan Türkmen, şimdi sokak röportajları yaparak ve YouTube ile TikTok’ta gündemi kendine has üslubuyla yorumlayarak hayranlarıyla buluşuyor.

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ’ın yaptığı efsane dizi “Hayat Bilgisi”, unutulmaz karakterleri ve replikleriyle bir döneme damga vurmuştu. Dizideki en renkli isimlerden biri ise izleyiciyi kahkahaya boğan “Mennan” karakteriydi.

Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - 1. Resim

‘Memnan’ karakteriyle adından söz ettiren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor.

Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - 2. Resim

Yıllar önce milyonları güldüren Türkmen, bugün bambaşka bir yolda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatüristlik yapan sanatçı, artık dijital platformlarda aktif.

Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - 3. Resim

YouTube ve TikTok’ta sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alan Türkmen, toplumsal olayları kendi yorumlarıyla takipçilerine aktarıyor. Ünlü isim ayrıca “Çiçek Taksi”, “Aynı Çatı Altında”, “Derman” ve “Yahşi Cazibe” gibi yapımlarda da rol almıştı.

Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aylardır maaş alamıyorlar! İşçiler, CHP'li başkanın kapısına dayandıGöğüs ağrısı şikayetiyle gitmişti! Gerçek hastanede ortaya çıktı: Meğer 8 yıldır...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç… - MagazinSosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç…İbrahim Tatlıses’ten tarihi barış hamlesi: “Megri Megri” türküsü gündem oldu: Sözleri dikkat çekti - MagazinÜnlü sanatçıdan tarihi barış hamlesi! “Megri Megri” türküsü gündem olduYıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..." - MagazinCem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."Düğününde 5 kilo altın takılmıştı! Aleyna Dalveren’in mutluluğu kısa sürdü - MagazinDüğününde 5 kilo altın takılmıştı! Mutluluğu kısa sürdüMagazin dünyasını sallayan gelişme! Çağatay Ulusoy teknesini bakın kime sattı, fiyatı dudak uçuklattı - MagazinBakın teknesini kime sattı! Fiyatı dudak uçuklattı“Ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan şaşırtan hamle: Dönüş heyecanı sardı - Magazin“Ölümüm duyulacak” demişti! Şaşırtan hamle...
Sonraki Haber Yükleniyor...