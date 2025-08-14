Bir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ’ın yaptığı efsane dizi “Hayat Bilgisi”, unutulmaz karakterleri ve replikleriyle bir döneme damga vurmuştu. Dizideki en renkli isimlerden biri ise izleyiciyi kahkahaya boğan “Mennan” karakteriydi.

‘Memnan’ karakteriyle adından söz ettiren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat yaşıyor.

Yıllar önce milyonları güldüren Türkmen, bugün bambaşka bir yolda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatüristlik yapan sanatçı, artık dijital platformlarda aktif.

YouTube ve TikTok’ta sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alan Türkmen, toplumsal olayları kendi yorumlarıyla takipçilerine aktarıyor. Ünlü isim ayrıca “Çiçek Taksi”, “Aynı Çatı Altında”, “Derman” ve “Yahşi Cazibe” gibi yapımlarda da rol almıştı.