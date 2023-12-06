6 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün Gelinim Mutfakta'da programında çeyrek altınları alan isim araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün 1. olan gelin ve kayınvalide merak edilirken Bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu aratıldı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

6 Aralık günü yayınlanan bölümde kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU!

Bugün yayınlanan bölümde puan durumu şöyle:

Yeşim 18 puan alırken, Tuğba 15 puan aldı.

İrem 9 puan, Aleyna ise 7 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK KİM KAZANDI?

5 Aralık günü yayınlanan bölümde kazanan isim Tuğba oldu.

GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Geçen hafta tüm haftanın en yüksek puanını alan ve altın bileziklerin sahibi olan isim Aleyna oldu.