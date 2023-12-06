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Bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu!

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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün Gelinim Mutfakta&#039;da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu!
Kanal D

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün yayınlanan programlardan bir tanesidir. Ekranların sevilen programında her gün bir gelin ve kayınvalide çeyrek altın kazanıyor. 6 Aralık günü yayınlanan programda kazanan isim ise merak edildi. Bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu!

Bugün Gelinim Mutfakta'da programında çeyrek altınları alan isim araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün 1. olan gelin ve kayınvalide merak edilirken Bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu aratıldı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI?

6 Aralık günü yayınlanan bölümde kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU!

Bugün yayınlanan bölümde puan durumu şöyle:

Yeşim 18 puan alırken, Tuğba 15 puan aldı.

İrem 9 puan, Aleyna ise 7 puan aldı.

Bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? 6 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altınları alan isim kim? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK KİM KAZANDI?

5 Aralık günü yayınlanan bölümde kazanan isim Tuğba oldu.

GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Geçen hafta tüm haftanın en yüksek puanını alan ve altın bileziklerin sahibi olan isim Aleyna oldu.

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