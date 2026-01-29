Oyuncu Celil Nalçakan, 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Rodin’i kaybetti. Nalçakan, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

“Poyraz Karayel” ve “Kardeşlerim” dizileriyle tanınan Celil Nalçakan, uzun yıllardır hayatını paylaştığı ve “kızım” diye seslendiği köpeği Rodin’in öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sevenlerini duygulandırdı.

Celil Nalçakan’ı yıkan kayıp! “Yakında kavuşuruz kızım”

“KALAN ÖMDÜMDE SENİ ÖZLEYECEĞİM”

Nalçakan, Rodin’e veda ederken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun… Dün gece, yanıma yattın oysa… 01:29’da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne… Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, oradaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme. Helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım… Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamızı beklerken babanı özle.”

Duygusal mesajında Rodin ile yaşadığı son anlara da yer veren Nalçakan, köpeğini en sevdiği ağacın altına defnettiğini belirtti.

Yaşadığı acının ardından bir başka paylaşımda daha bulunan Nalçakan, evde duramadığını ve sete gittiğini ifade ederek, kendisine destek olan dostlarına teşekkür etti. Ünlü oyuncu, paylaşımında, “Telefonlarınızı açamıyorum ama varlığınızın verdiği güce minnettarım” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ÇARESİZİM”

Nalçakan ayrıca, Rodin ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına “Çok çaresizim” notunu düştü. Oyuncunun paylaşımları, takipçileri tarafından da büyük üzüntüyle karşılandı.

