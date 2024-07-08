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Cem Yılmaz'dan 'Özkan Uğur' paylaşımı

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Özkan Uğur, Sanat Camiası, Cem Yılmaz, Haber

Magazin Haberleri

MFÖ'deki performansı ve rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Özkan Uğur’un vefatının üstünden bir yıl geçti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, rol arkadaşı Özkan Uğur’u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur, "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Cennet Mahallesi" gibi birçok yapımda da rol aldı.

MFÖ'deki performansı ve rol aldığı filmlerle adından söz ettiren Uğur’un  vefatının üstünden bir yıl geçti.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN ABİM"

Ölümünün 1. yılında sanat camiası ve sevenleri onu unutmadı. Özkan’ı gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlayan Cem Yılmaz da usta sanatçıyı unutmadı.

Yılmaz sosyal medya hesabından, “Kalbimizdesin Özkan Abim” notuyla Özkan Uğur’un fotoğrafını paylaştı.

 

Cem Yılmaz'dan 'Özkan Uğur' paylaşımı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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