Fransa'nın başkenti Paris'e 1926 yılında ziyaret düzenleyen Fas Sultanı Moulay Youssef'in maiyetindeki bir kişinin görüntüleri, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde, kendisinin oynadığı bir karaktere benzetildi. Görüntülerdeki şahsın Cezayir'in önde gelen siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkisiz kalamayan usta komedyen ise, "Fas prensi değilim, sadece 2 saatliğine oradaydım." diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

İngiltere arşivlerinde yer alan 1926 yılından kalan tarihi bir video, Fas Sultanı Moulay Youssef ve maiyetindeki Cezayirli siyasetçi Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana'nın Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Camii'ni ziyaretini gün yüzüne çıkardı. Arşivden çıkan görüntülerde Sultan'ın maiyetiyle cami avlusunda yürüyüşü ve basın mensuplarının yoğun ilgisi görülüyor. Ancak bu görüntüler, tarihsel değerinden ziyade Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana'nın, Cem Yılmaz'a şaşırtıcı benzerliği nedeniyle viral oldu.

FAS SULTANI SANILDI, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, videoda Cem Yılmaz'a benzeyen kişinin Fas Sultanı Moulay Youssef olduğu iddia edildi. Oysa videodaki şahsın, döneminde Fransa yanlısı siyaset yapan Cezayirli siyasetçi Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ortaya çıktı.

Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana

CEM YILMAZ'A ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Sosyal medya kullanıcıları, Sultan Moulay Youssef'in maiyetindeki Cezayir'in önde gelen siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana'nın yüz hatlarını ve mimiklerini Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Erşan Kuneri dizisindeki bir karaktere benzetti. Özellikle Şeyh Bouaziz'in gülümseme anındaki ifadesi, diziden alınan karelerle yan yana getirilince binlerce etkileşim ve yorum topladı.

Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana

Sosyal medya kullanıcıları, tam bir asır önceki doğal görüntüler ile Cem Yılmaz'ın canlandırdığı kurgusal karakter arasındaki bu rastlantıyı "zaman yolculuğu" esprileriyle paylaştı.

İşte Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana'nın, 1926 yılında çekilen görüntüleri:

CEM YILMAZ'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisiyle özdeşleştirilen bu benzerliğe kayıtsız kalmadı. Instagram hesabından Şeyh Bouaziz'in fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Fas prensi değilim, sadece 2 saatliğine oradaydım." notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı:

ŞEYH BOUAZİZ BEN MUHAMMED BEN GANA KİMDİR?

Cezayir tarihinin en nüfuzlu yerel figürlerinden biri olan ve Fransız sömürge döneminde "Arapların Şeyhi" unvanıyla tanınan Bouaziz ben Muhammed ben Gana, özellikle Ziban bölgesindeki siyasi otoritesiyle tanınan bir devlet adamıdır. 1879 yılında doğan ve bölgedeki kabileler üzerinde büyük bir nüfuz sahibi olan Ben Gana, Fransız yönetimiyle kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde "Bachagha" (Baş ağa) mertebesine kadar yükselmiştir. Dönemin diplomatik ilişkilerinde kilit rol oynayan ve Legion d’Honneur gibi prestijli nişanlarla ödüllendirilen Ben Gana, öldüğü yıl olan 1945'e kadar Kuzey Afrika siyasetinin en güçlü aktörleri arasında yer almıştır.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Tarkan konserinde şaşırtan anlar: Cem Yılmaz ile yaptıkları düet gündem oldu

