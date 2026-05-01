Dünya genelinde emek mücadelesinin simgesi haline gelen 1 Mayıs, Türkiye’de de her yıl kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında kutlanan Emek ve Dayanışma Günü için ''1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiye'de 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

19.⁠ ⁠yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte işçi sınıfı ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Uzun mesai saatleri, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma ortamı, işçilerin örgütlenmesine zemin hazırladı. 8 saatlik iş günü talebi etrafında birleşen işçiler, kitlesel eylemler düzenlemişti. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiye'de 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiyede 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

1886 yılında ABD’de yüz binlerce işçinin katıldığı grevler, işçi hareketinin dönüm noktalarından biri oldu. Chicago’da yaşanan olaylar ve sonrasında işçi liderlerinin idam edilmesi, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiyede 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?

Yaşananlardan sonra 1889 yılında Paris’te toplanan II. Enternasyonal, 1 Mayıs’ı dünya çapında “birlik, mücadele ve dayanışma günü” olarak ilan etti. 1890’dan itibaren birçok ülkede 1 Mayıs kitlesel etkinliklerle anılmaya başlandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiyede 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de 1 Mayıs’ın ilk kutlamaları Osmanlı dönemine uzanıyor. Anadolu’da ilk etkinlik 1905 yılında İzmir’de gerçekleştirildi. İstanbul’da ise ilk kutlama 1910 yılında yapıldı. İşgal yıllarında da çeşitli baskılara rağmen kutlamalar devam etti ve 1921 yılında geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. 1923 yılına gelindiğinde ise 1 Mayıs, resmi olarak kutlanan bir gün haline geldi.

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi? Türkiyede 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı?

1923 yılında “İşçi Bayramı” olarak resmi şekilde kabul edilen 1 Mayıs, ilerleyen yıllarda çeşitli düzenlemeler nedeniyle farklı isimler ve statülerle anıldı. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan gün, 2009 yılında yapılan yasal düzenlemeyle “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla yeniden resmi tatil ilan edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası