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Cengiz İmren'in son ⁠⁠⁠hâlini kimse tanıyamadı! Yeni görüntüsü ile ilgili yorum yağdı

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Cengiz İmren&#039;in son ⁠⁠⁠hâlini kimse tanıyamadı! Yeni görüntüsü ile ilgili yorum yağdı

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Cengiz İmren, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen şarkıcı Cengiz İmren'in son halini görenler tanıyamadı. Ünlü ismin yeni hali ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Geçmişte Seren Serengil ile yaşadığı evlilikle de tanınan Cengiz İmren şu sıralar sık sık açıklamalarıyla gündemde yer ediniyor.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürdüren İmren’in son hali ortaya çıktı.  Yeni albümü ile sahnelere ve sektöre geri dönen İmren’in aşırı bronz teni herkesi şaşırttı.

Cengiz İmren'in son ⁠⁠⁠hâlini kimse tanıyamadı! Yeni görüntüsü ile ilgili yorum yağdı - 1. Resim

"MANSUR ARK'A BENZİYOR"

Ünlü şarkıcıyı görenler adeta tanımakta güçlük çekti. Cengiz İmren'e sosyal medyada yorum yağdı. Son görüntüsüyle kendisi gibi şarkıcı olan Mansur Ark'a benzetilen ünlü ismin klip çekimindeki görüntüleri de Hint düğünlerine benzetildi.

Cengiz İmren'in son ⁠⁠⁠hâlini kimse tanıyamadı! Yeni görüntüsü ile ilgili yorum yağdı - 2. Resim

Sosyal medyada, “Tanıyamadım”, “Mansur Ark’a benziyor”, “Bayağı oldu görmüyorum” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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