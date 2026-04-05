Daha önce Survivor yarışmasına katılan şarkıcı Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç ile ilgili duygusal bir paylaşım yaparak takipçilerinin kalplerine dokundu. Ünlü şarkıcı, oğlu ile yaşamak istediği özel anları yapay zeka desteğiyle videolaştırdı.

“KEŞKE BİR GÜN BÖYLE GEZEBİLSEYDİK”

Çılgın Sedat, sahilde oğluyla yürüdüğü hayali anları yapay zeka aracılığıyla canlandırdı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma düşülen not ise izleyenleri adeta hüzne boğdu: “Keşke bir gün böyle gezebilseydik, Siraç baba.”

TAKİPÇİLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Video kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Takipçileri, Çılgın Sedat’a destek mesajları gönderirken, birçok kullanıcı duygulandığını dile getirdi.

ÇILGIN SEDAT’IN OĞLU SİRAÇ’IN HASTALIĞI NE?

Çılgın Sedat, yıllar önce oğlunun serebral palsi ile mücadelesi hakkında konuşmuştu. 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrası Siraç’ın bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Sedat Kapurtu, Kosova’da planladıkları ameliyat süreci ve tedavilerini de paylaşmıştı.

Serebral palsi (SP), beynin gelişim döneminde meydana gelen bir hasar sonucunda kas kontrolü, hareket ve duruş becerilerinde kalıcı problemlere yol açan bir nörolojik bozukluktur. Genellikle doğum öncesi, doğum sırasında veya doğum sonrası ilk yıllarda ortaya çıkar.

