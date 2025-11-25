Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ın ilk eşi ve Türkiye’nin tanınmış psikiyatristlerinden Profesör Dr. Güler Mocan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1940 yılında Denizli’de dünyaya gelen Güler Mocan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde başladı ve burada Psikiyatri bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlayarak alanında önde gelen isimlerden biri haline geldi. Üniversite yıllarında tanıştığı Fahrettin Cüreklibatır (Cüneyt Arkın) ile 1964 yılında dünya evine giren Mocan’ın bu evlilikten Filiz adını verdikleri bir kızları oldu. Çift, 10 yıl süren evliliklerini sonlandırdı.

Güler Mocan - Cüneyt Arkın

"BURAYA KADARMIŞ..."

Psikiyatri alanında 60 yıla yakın süren başarılı kariyerine imza atan Profesör Dr. Güler Mocan’ın vefatını kızı Filiz Cüreklibatır sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Canım annem, dostum, arkadaşım, sırdaşım… Buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin. İyi ki senin kızın olmuşum. Seni çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanlığı yapıyordu

DEFNEDİLDİ

Güler Mocan için bugün İstanbul’da Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze, aile kabristanı olan Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye’nin önde gelen psikiyatristlerinden biri olarak hatırlanan Mocan, ardında mesleğine ve insanlara hizmet dolu uzun bir hayat bıraktı.

MELİN ÖZTÜRK

