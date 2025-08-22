Dilan Bozyel’den mide bulandıran iddia! Mehmet Yılmaz Ak’a yönelik suçlaması korkunç

Magazin dünyası taciz ifşaları ile çalkalanıyor. Son olarak fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, Bahar’da rol alan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Bozyel, Ak’ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

“BAŞIMA SİLAH DAYAYARAK BİRLİKTE OLMAYA ÇALIŞTI”

Bahar dizisinden bir kare paylaşan Bozyel “Bu dizide sevgili Demet Evgar’la oynayan bu gri takımlı çocuk… Aynı okulda aynı sınıftaydık, başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence” dedi.

YILLARCA SUSTUĞUNU AÇIKLADI

Mehmet Yılmaz Ak’ın uzaktan akrabası olduğunu söyleyen Bozyel, kan davası çıkmaması için yıllarca sustuğunu dile getirdi. Mesajının devamında ise “Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce sakladım. Sakladığım birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktu, ergendi. ‘Ünlü’ bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü” ifadelerini kullandı.