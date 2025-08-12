Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım…
45 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Balca Yücesoy’un sosyal medyada yaptığı ilk paylaşım, okuyanları duygulandırdı.

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 11 Ağustos 2025’te vefat etti. Acı haberi, Oyuncular Sendikası Instagram hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz” ifadeleri yer aldı.

Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım… - 1. Resim

SANAT CAMİASI YALNIZ BIRAKMADI

Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar’ın ani vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Taşpınar için Turhan Tuzcu Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Sanat camiasından pek çok ismin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

45 yaşındaki oyuncu, düzenlenen anma töreninin ardından, öğle namazını takiben Ataköy Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Doğacan Taşpınar, törenin ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eşini sonsuzluğa uğurlayan Balca Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi.

Balca Yücesoy, hayatını kaybeden eşini son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı.

Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım… - 2. Resim

"ÇİÇEKLİ ŞİİRLER YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Doğacan Taşpınar’a ait bir fotoğrafa yer veren acılı eşi Balca Yücesoy, duygularını şu şekilde satırlara döktü: “Artık uzun süre elime kalem değmez benim... Ama içimden, size çiçekli şiirler yazmaya devam edeceğim bayım!”

Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım… - 3. Resim

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğacan Taşpınar, 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Sanat hayatına 2001 yılında, Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan tarafından kurulan tiyatro topluluğunda başladı.

2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sahneye adım attı.

Taşpınar, birçok önemli tiyatro oyununda yer aldı:

“Sezuan’ın İyi İnsanı”, “Teneke”, “Tersine Dünya”, “Günün Adamı”, “Yağmurcu”, “Çiçek”, “Patron”, “Böcek”, “Pırtlatan Bal”, “Azizce”, “Dava”, “Aşk Bu Mu?”, “Külhanbeyi Müzikali” ve “Sokak Kızı İrma”

Televizyon izleyicisi onu “Küçük Kadınlar” dizisindeki performansıyla tanıdı. 

Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yaparak çeşitli projelere katkıda bulundu.

Doğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım… - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
