Kızılcık Şerbeti’nde “Işıl” karakteri ile adını duyuran genç oyuncu Ece İrtem, evinde kalp krizi geçirdikten sonra vefat etmişti. 35'inci yaş gününü kutladıktan sonra hayatını kaybeden İrtem'in, annesi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun ölüm haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye sebep olurken, İrtem’in sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu ve ardından bir arkadaşıyla olduğu görüldü. İrtem’in yaşadığı binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise, annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.

Doğum gününü kutladıktan sonra vefat etmişti! Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı

ECE İRTEM’İN ÖLÜM SEBEBİ

Ece İrtem, İstanbul Kadıköy’de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Doğum gününü kutladıktan sonra vefat etmişti! Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı

KAHREDEN DETAY

Genç ani ölümü sanat camiası ve sevenlerini üzüntüye boğarken, ortaya çıkan detay yürekleri dağladı. İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.

Doğum gününü kutladıktan sonra vefat etmişti! Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ece İrtem'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

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